Германия вырвала победу, Испания уничтожила Сербию

В Европе состоялась серия товарищеских матчей национальных сборных, подаривших болельщикам яркий и результативный футбол с драматичными развязками.

Как сообщает İdman.Biz, в одном из самых зрелищных поединков сборная Германии на выезде обыграла Швейцарию со счетом 4:3. Матч прошел на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Базеле и держал интригу до последних минут. Счет на 17-й минуте открыл нападающий хозяев Дан Ндой. Уже через девять минут Жонатан Та восстановил равновесие. Перед перерывом Брил Эмболо вновь вывел швейцарцев вперед, однако в компенсированное к первому тайму время Серж Гнабри сравнял счет.

Во втором тайме на 61-й минуте полузащитник гостей Флориан Вирц впервые вывел Германию вперед, но на 79-й минуте Жоэль Монтейру снова сделал счет равным. Развязка наступила на 85-й минуте, когда Вирц оформил дубль и принес своей команде победу - 4:3.

Не менее напряженным получился матч в Лондоне, где сборные Англии и Уругвая сыграли вничью - 1:1. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли". Долгое время команды не могли открыть счет, и только на 81-й минуте защитник англичан Бен Уайт вывел свою команду вперед. Однако уже в компенсированное время полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде точным ударом восстановил равновесие, лишив хозяев победы.

В Амстердаме сборная Нидерландов принимала Норвегию на стадионе "Йохан Кройфф Арена" и одержала победу со счетом 2:1. Первыми отличились гости - на 24-й минуте забил Андреас Шельдеруп. Однако еще до перерыва Вирджил ван Дейк сравнял счет. Во втором тайме, на 51-й минуте, Тейани Рейндерс вывел "оранжевых" вперед, установив окончательный результат встречи.

Еще один уверенный результат показала сборная Испании, разгромившая Сербию со счетом 3:0 на стадионе "Керамика" в Вильярреале. Дубль оформил Микель Оярсабаль, отличившийся на 16-й и 44-й минутах, а на 72-й минуте Виктор Муньос установил окончательный счет встречи.

Отметим, что все эти сборные продолжают подготовку к чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Испания уверенно прошла квалификацию, заняв первое место в своей группе, тогда как Сербия завершила отбор на третьей позиции и не смогла пробиться на турнир.