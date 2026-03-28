Скалони сделал заявление о будущем Месси

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал возможное участие Лионеля Месси в чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Le Parisien, специалист подчеркнул, что окончательное решение остается за самим футболистом.

"Это скорее вопрос к нему. Я сделаю все возможное, чтобы он смог сыграть, но решение зависит от его состояния и формы. Не только аргентинцы хотят видеть его на турнире - весь мир этого хочет. Но он заслужил право спокойно принять решение, мы не торопим его", - заявил Скалони.

Тренер отметил, что любой выбор Месси будет принят с пониманием.

"Какое бы решение он ни принял, оно будет лучшим и для команды, и для него самого. Мы надеемся, что он скажет "да", но большего я добавить не могу", - подчеркнул он.

Отметим, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года обыграла Францию в серии пенальти (4:2) после ничьей 3:3.