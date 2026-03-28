Рафинья покинул сборную Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте проинформировала об исключении из состава национальной команды нападающего "Барселоны" Рафиньи и крайнего защитника "Ромы" Уэсли из-за повреждений, сообщает İdman.Biz.

"В пятницу, 27 марта, тренер Карло Анчелотти исключил из состава команды Рафинью и Уэсли. Во время матча с Францией оба игрока почувствовали боль в задней части правого бедра. В пятницу спортсмены прошли обследования, которые подтвердили наличие мышечных травм. Игроки могут продолжить лечение. Для их замены не будут вызваны другие футболисты", - написано в заявлении CBF.

Рафинья был заменен в перерыве товарищеского матча с Францией (1:2).