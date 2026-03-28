28 Марта 2026
Рафинья покинул сборную Бразилии

28 Марта 2026 00:31
Рафинья покинул сборную Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте проинформировала об исключении из состава национальной команды нападающего "Барселоны" Рафиньи и крайнего защитника "Ромы" Уэсли из-за повреждений, сообщает İdman.Biz.

"В пятницу, 27 марта, тренер Карло Анчелотти исключил из состава команды Рафинью и Уэсли. Во время матча с Францией оба игрока почувствовали боль в задней части правого бедра. В пятницу спортсмены прошли обследования, которые подтвердили наличие мышечных травм. Игроки могут продолжить лечение. Для их замены не будут вызваны другие футболисты", - написано в заявлении CBF.

Рафинья был заменен в перерыве товарищеского матча с Францией (1:2).

İdman.Biz
Новости по теме

Клопп высказался о разногласиях с Салахом
00:16
Мировой футбол

Клопп высказался о разногласиях с Салахом

Бывший тренер "Ливерпуля" прокомментировал уход египтянина
Винисиус признан лучшим игроком "Реала" в марте
27 Марта 23:58
Мировой футбол

Винисиус признан лучшим игроком "Реала" в марте

Бразилец опередил конкурентов и оформил 4+2 за месяц

"Барселона" назвала сроки восстановления Рафиньи
27 Марта 23:44
Мировой футбол

"Барселона" назвала сроки восстановления Рафиньи

Бразильский вингер выбыл примерно на пять недель
Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем отбора ЧМ-2026
27 Марта 22:30
Мировой футбол

Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем отбора ЧМ-2026

Игроки лишились денег и ценных вещей перед игрой со Швецией
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Президент "Реала" нацелился на звезду "Барселоны"
27 Марта 20:23
Мировой футбол

Президент "Реала" нацелился на звезду "Барселоны"

Перес рассматривает возможность громкого трансфера

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО\ФОТО+ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1