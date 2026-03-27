Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу стала жертвой ограбления в Испании перед матчем плей-офф отбора чемпионата мира 2026 года против Швеции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, инцидент произошел в городе Бенидорм, где команда готовилась к встрече.

Неизвестные проникли в отель в момент отсутствия футболистов и похитили у игроков часы, предметы роскоши на несколько тысяч евро, а также наличные деньги. Сообщается, что команда была потрясена произошедшим.

Сам матч завершился поражением сборной Украины со счетом 1:3. Хет-трик в составе Швеции оформил Виктор Дьекереш, а единственный мяч украинцев забил Пономаренко.

В результате сборная Швеции вышла в финал плей-офф, где сыграет с Польшей за путевку на чемпионат мира 2026 года.

Отметим, что турнир пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.