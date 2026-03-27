27 Марта 2026 20:23
Президент "Реала" нацелился на звезду "Барселоны"

Президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает возможность громкого трансфера из стана принципиального соперника.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, главе мадридского клуба импонирует полузащитник "Барселоны" Педри, и он хотел бы видеть его в составе "сливочных".

Несмотря на интерес "Реала", потенциальный переход выглядит крайне маловероятным, учитывая принципиальное соперничество между клубами. В то же время в истории уже был подобный трансфер - в 2000 году Луиш Фигу перешел из "Барселоны" в "Реал".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего испанца составляет 150 миллионов евро. Недавно Педри продлил контракт с "Барселоной" до середины 2030 года.

Новости по теме

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

"Интер Майами" назвал трибуну в честь Месси
20:03
Мировой футбол

"Интер Майами" назвал трибуну в честь Месси

Аргентинец стал первым действующим игроком с именной трибуной на стадионе
Кварацхелия не хочет в "Арсенал"
19:30
Мировой футбол

Кварацхелия не хочет в "Арсенал"

Лондонский клуб ищет усиление атаки, но трансфер не состоится

ПСЖ" нацелился на Рафинью
19:16
Мировой футбол

ПСЖ" нацелился на Рафинью

Французский гранд нацелился на лидера "Барселоны"

Стало известно время начала финала Лиги чемпионов УЕФА
17:56
Мировой футбол

Стало известно время начала финала Лиги чемпионов УЕФА

Главная игра за европейский кубок пройдет в столице Венгрии
Неймар снова оказался в центре скандала из-за азартных игр - ФОТО/ВИДЕО
17:41
Мировой футбол

Неймар снова оказался в центре скандала из-за азартных игр - ФОТО/ВИДЕО

Нападающий "Сантоса" был замечен за игрой в онлайн-казино во время семейного отдыха

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году