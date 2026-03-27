Президент "Реала" нацелился на звезду "Барселоны"

Президент "Реала" Флорентино Перес рассматривает возможность громкого трансфера из стана принципиального соперника.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, главе мадридского клуба импонирует полузащитник "Барселоны" Педри, и он хотел бы видеть его в составе "сливочных".

Несмотря на интерес "Реала", потенциальный переход выглядит крайне маловероятным, учитывая принципиальное соперничество между клубами. В то же время в истории уже был подобный трансфер - в 2000 году Луиш Фигу перешел из "Барселоны" в "Реал".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего испанца составляет 150 миллионов евро. Недавно Педри продлил контракт с "Барселоной" до середины 2030 года.