27 Марта 2026
ПСЖ" нацелился на Рафинью

27 Марта 2026 19:16
ПСЖ" нацелился на Рафинью

Нападающий "Барселоны" Рафинья Диас может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ElNacional.cat, интерес к бразильскому футболисту проявляет "ПСЖ", который готов предложить за игрока более 100 миллионов евро.

По информации источника, возможная продажа Рафиньи может помочь каталонскому клубу решить финансовые проблемы и вернуться к правилу Ла Лиги 1:1.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал восемь результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского игрока оценивается в 80 миллионов евро.

Новости по теме

Кварацхелия не хочет в "Арсенал"
19:30
Мировой футбол

Кварацхелия не хочет в "Арсенал"

Лондонский клуб ищет усиление атаки, но трансфер не состоится

Стало известно время начала финала Лиги чемпионов УЕФА
17:56
Мировой футбол

Стало известно время начала финала Лиги чемпионов УЕФА

Главная игра за европейский кубок пройдет в столице Венгрии
Неймар снова оказался в центре скандала из-за азартных игр - ФОТО/ВИДЕО
17:41
Мировой футбол

Неймар снова оказался в центре скандала из-за азартных игр - ФОТО/ВИДЕО

Нападающий "Сантоса" был замечен за игрой в онлайн-казино во время семейного отдыха
Экс-тренер "Реала" и "Хазар-Лянкярана" опроверг слухи о деменции
17:26
Мировой футбол

Экс-тренер "Реала" и "Хазар-Лянкярана" опроверг слухи о деменции

Валлийский специалист с юмором отреагировал на громкие заявления

Сборная вернулась в футбол спустя семь лет и сенсационно победила
16:32
Мировой футбол

Сборная вернулась в футбол спустя семь лет и сенсационно победила

Сборная Эритреи по футболу сыграла с Эсватини
"Питон Бойз" из Карибского моря: что надо знать о сопернике Азербайджана по футболу – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:17
Мировой футбол

"Питон Бойз" из Карибского моря: что надо знать о сопернике Азербайджана по футболу – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Подопечные Айхана Аббасова сыграют против сборной, которой руководит рекордсмен региона КОНКАКАФ

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году