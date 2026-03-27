ПСЖ" нацелился на Рафинью

Нападающий "Барселоны" Рафинья Диас может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ElNacional.cat, интерес к бразильскому футболисту проявляет "ПСЖ", который готов предложить за игрока более 100 миллионов евро.

По информации источника, возможная продажа Рафиньи может помочь каталонскому клубу решить финансовые проблемы и вернуться к правилу Ла Лиги 1:1.

В текущем сезоне 29-летний форвард провел 31 матч во всех турнирах, забил 19 голов и сделал восемь результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского игрока оценивается в 80 миллионов евро.