RU

Кварацхелия не хочет в "Арсенал"

Мировой футбол
Новости
10
Фланговый нападающий "ПСЖ" Хвича Кварацхелия не собирается переходить в лондонский "Арсенал" в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, английский клуб рассматривает игрока сборной Грузии в качестве усиления линии атаки, однако ни сам футболист, ни парижский клуб не намерены принимать предложение "пушкарей".

Кварацхелия присоединился к "ПСЖ" в январе 2025 года и уже стал важной частью команды. В текущем сезоне 25-летний вингер провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и семью результативными передачами.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость грузинского футболиста оценивается в 90 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

