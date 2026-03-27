Кварацхелия не хочет в "Арсенал"

Фланговый нападающий "ПСЖ" Хвича Кварацхелия не собирается переходить в лондонский "Арсенал" в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, английский клуб рассматривает игрока сборной Грузии в качестве усиления линии атаки, однако ни сам футболист, ни парижский клуб не намерены принимать предложение "пушкарей".

Кварацхелия присоединился к "ПСЖ" в январе 2025 года и уже стал важной частью команды. В текущем сезоне 25-летний вингер провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и семью результативными передачами.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость грузинского футболиста оценивается в 90 миллионов евро.