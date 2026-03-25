Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Модель и создательница платного контента Софи Рейн, получившая мировую известность благодаря роликам в костюме "Человека-паука", сообщила о получении крупной суммы от форварда лондонского "Арсенала" Виктора Дьокереша. По словам девушки, шведский футболист перевел ей 4,5 миллиона долларов за доступ к эксклюзивным материалам.

Как сообщает İdman.Biz, Софи Рейн раскрыла детали транзакций во время участия в популярном подкасте. Она подчеркнула, что Дьокереш стал одним из самых щедрых подписчиков ее платформы. На данный момент нападающий "канониров" никак не прокомментировал эти заявления.

Отметим, что Дьекереш перешел в "Арсенал" летом 2025 года, и его контракт с клубом рассчитан до 2030 года. Перед переездом в Лондон футболист завершил отношения со своей девушкой. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего форварда в 60 миллионов евро.