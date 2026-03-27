Экс-тренер "Реала" и "Хазар-Лянкярана" опроверг слухи о деменции

27 Марта 2026 17:26
Экс-тренер "Реала" и "Хазар-Лянкярана" опроверг слухи о деменции

Бывший главный тренер испанского гранда "Реал" (Мадрид) и уже не существующего азербайджанского футбольного клуба "Хазар-Лянкяран" Джон Тошак опроверг информацию о том, что он страдает деменцией.

Как передает İdman.Biz, ранее сын специалиста от первого брака Кэмерон заявил в СМИ, что его отец якобы "ведет борьбу с деменцией". Однако супруга Тошака Май Ангуло оперативно опровергла эти слова, подчеркнув, что он не видел отца уже два года и общается с ним только по телефону. По ее словам, проблемы со здоровьем связаны с последствиями перенесенного COVID-19, а не с каким-либо диагнозом деменции.

Сам Тошак также решил лично расставить все точки над i. Он пригласил журналиста издания El Mundo в свой дом в Бесалу (Каталония), где с юмором прокомментировал ситуацию: "Деменция? Пока нет! Я забыл все голы, которые не забил, но прекрасно помню те, что забил".

Отметим, что в ходе тренерской карьеры Тошак возглавлял "Реал Мадрид" в 1999 году, а "Хазар-Лянкяран" — в 2013 году. В настоящее время лянкяранский клуб не функционирует, официально прекратив свою деятельность в 2016 году. Кроме того,

Джон Тошак возглавлял сборную Уэльса в период с 2005 по 2010 годы и за это время его подопечные трижды сыграли против сборной Азербайджана — в отборе ЧМ-2006 валлийцы победили со счетом 2:0, а в рамках квалификации ЧМ-2010 дважды оказались сильнее с одинаковым счетом 1:0.

