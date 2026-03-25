Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом

Защитник английского "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов впервые стал отцом. В семье футболиста родился сын, сообщает İdman.Biz.

Сына назвали Давидом. Хусанов отпраздновал важнейшее в жизни событие в столице Узбекистана Ташкенте в кругу близких.

Футболист сборной Узбекистана выступает за "Манчестер Сити" с 2025 года, перейдя в английский клуб из "Ланса" за € 40 млн. За это время он провел 39 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол. Ранее Хусанов завоевал первый трофей в составе "горожан", выиграв Кубок английской лиги сезона-2025/2026.

После 30 матчей в чемпионате Англии "Манчестер Сити" набрал 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице.