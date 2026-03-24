Салах покинет "Ливерпуль" - ОФИЦИАЛЬНО - ВИДЕО

Мохамед Салах покинет "Ливерпуль" в конце сезона 2025/26.

Об этом заявил сам игрок в видеообращении на своей странице в Instagram.

"К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания с клубом. Я покину "Ливерпуль" в конце сезона. Я хочу начать с того, что никогда не мог себе представить, что этот клуб, этот город, эти люди станут такой частью моей жизни. "Ливерпуль" — это не просто футбольный клуб, это страсть, это история, это дух, которые невозможно по-настоящему объяснить кому-то, кто не является частью этого клуба", - сказал Салах.