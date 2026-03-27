Сборная вернулась в футбол спустя семь лет и сенсационно победила

Национальная сборная Эритреи по футболу триумфально вернулась на международную арену спустя почти семь лет отсутствия. В своем первом матче в рамках отборочного этапа Кубка африканских наций эритрейцы одержали неожиданную победу над сборной Эсватини.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Эритреи. Это возвращение в квалификацию турнира стало для страны первым за последние 19 лет. Успех команды сопровождался рядом примечательных фактов: главный тренер сборной был назначен на свою должность всего за две недели до игры. Состав победителей был сформирован преимущественно из футболистов, выступающих в чемпионатах Европы и Австралии.

Из-за отсутствия в Эритрее стадиона, соответствующего международным стандартам, номинально домашний поединок был перенесен в Марокко. Несмотря на нейтральное поле и длительный простой, эритрейским футболистам удалось сотворить главную сенсацию игрового дня.