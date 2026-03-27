Рафинья может пропустить 1/4 финала ЛЧ против "Атлетико"

27 Марта 2026 14:58
Вингер "Барселоны" Рафинья получил серьезное повреждение во время выступления за национальную сборную Бразилии по футболу. Инцидент произошел в товарищеском матче против Франции (1:2), который состоялся в Фоксборо, США.

Как сообщает İdman.Biz, футболист почувствовал острую боль в правом бедре в конце первого тайма и был заменен в перерыве. Предварительный диагноз врачей указывает на разрыв мышцы. Сегодня, 27 марта, Рафинья должен пройти углубленное медицинское обследование в расположении сборной для установления точных сроков восстановления.

Травма игрока стала серьезной проблемой для главного тренера "Барселоны" Ханси Флика. Если худшие опасения медиков подтвердятся, Рафинья гарантированно пропустит важнейшие матчи четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", которые запланированы на 8 и 14 апреля. В текущем сезоне бразилец является одним из ключевых элементов атаки каталонцев, и его отсутствие может существенно повлиять на шансы команды в еврокубках.

İdman.Biz
