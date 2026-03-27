27 Марта 2026 11:11
Тухель объяснил решение не включать Трента в состав сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал решение не включать защитника Трента Александер-Арнольда в заявку национальной команды, сообщает İdman.Biz.

Наставник признал сложность принятого решения и сообщил, что лично объяснил ситуацию футболисту.

"Знаю, что исключение из состава такого игрока, как Трент, вызовет ажиотаж. У нас был телефонный разговор. Я попытался объяснить ситуацию, но он должен это просто принять. Это спортивный, сложный и, возможно, нелегкий выбор. Возможно, в определенной степени несправедливый, но такие решения необходимо принимать", - сказал Тухель.

Немецкий специалист пояснил, почему выбор пал на другого исполнителя: "Выбор пал на Бена Уайта, потому что я видел его игру здесь, в финале кубка против "Манчестер Сити". Он уже сыграл в матче Лиги чемпионов и сразу вернулся к прежней форме. Это был шанс лично узнать его, увидеть, как он вписывается в команду. Думаю, я знаю, что Трент может дать нам, поэтому выбор на правом фланге пал на Бена и Тино Ливраменто".

Александер-Арнольд является ключевым игроком "Ливерпуля" и регулярно привлекается в сборную Англии. Его отсутствие в заявке на ближайшие матчи вызвало активное обсуждение в футбольном сообществе.

Тухель возглавил сборную Англии в начале 2026 года и проводит ротацию состава, оценивая игроков в различных тактических схемах. Предстоящие товарищеские и официальные встречи станут важным этапом подготовки к крупным турнирам.

