RU

Бразилия уступила Франции в товарищеском матче

Мировой футбол
Новости
27 Марта 2026 02:16
10
Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Бразилии и Франции. Игра прошла на стадионе "Джиллетт" (Фоксборо, США). Победу в матче со счетом 2:1 одержали футболисты команды Франции.

Первый мяч во встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе на 32-й минуте. Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано получил прямую красную карточку на 55-й минуте. Нападающий Уго Экитике удвоил преимущество французов на 65-й минуте, а защитник южноамериканской команды Бремер отыграл один мяч на 79-й минуте, установив окончательный счет в матче — 2:1.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стыковые матчи ЧМ-2026: Дания разгромила Северную Македонию, Швеции переиграла Украину - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ
01:50
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Дания разгромила Северную Македонию, Швеции переиграла Украину - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Два матча еще продолжаются

Мбаппе заявил Пересу о нежелании лечиться у врачей "Реала" - СМИ
01:10
Мировой футбол

Мбаппе заявил Пересу о нежелании лечиться у врачей "Реала" - СМИ

Ранее СМИ сообщали, что врачи "Реала" обследовали не то колено у Мбаппе
Маркус Рашфорд может продолжить карьеру во французском гранде
00:48
Мировой футбол

Маркус Рашфорд может продолжить карьеру во французском гранде

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 39 матчах во всех турнирах
"Атлетико" намерен подать жалобу на судейство в матче с "Реалом"
26 Марта 23:54
Мировой футбол

"Атлетико" намерен подать жалобу на судейство в матче с "Реалом"

Испанские страсти

"Ланс" сделал заявление после переноса матча с "ПСЖ"
26 Марта 23:34
Мировой футбол

"Ланс" сделал заявление после переноса матча с "ПСЖ"

Ранее "Ланс" сообщал, что заранее уведомил "ПСЖ" о намерении не менять дату встречи
Стыки Лиги наций: Латвия обыграла Гибралтар, Мальта уступила Люксембургу - ОБНОВЛЕНО
26 Марта 23:16
Мировой футбол

Стыки Лиги наций: Латвия обыграла Гибралтар, Мальта уступила Люксембургу - ОБНОВЛЕНО

Ответные матчи запланированы на 31 марта

Самое читаемое

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году
"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе
24 Марта 16:08
Мировой футбол

"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе

Журналист Даниэль Риоло сообщил о скандале в мадридском клубе из-за лечения форварда