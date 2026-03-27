Бразилия уступила Франции в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Бразилии и Франции. Игра прошла на стадионе "Джиллетт" (Фоксборо, США). Победу в матче со счетом 2:1 одержали футболисты команды Франции.

Первый мяч во встрече забил нападающий французов Килиан Мбаппе на 32-й минуте. Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано получил прямую красную карточку на 55-й минуте. Нападающий Уго Экитике удвоил преимущество французов на 65-й минуте, а защитник южноамериканской команды Бремер отыграл один мяч на 79-й минуте, установив окончательный счет в матче — 2:1.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики.