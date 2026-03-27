27 Марта 2026
Консейсау отреагировал на информацию об интересе "Ливерпуля"

27 Марта 2026 04:20
Консейсау отреагировал на информацию об интересе "Ливерпуля"

Крайний нападающий "Ювентуса" Франсишку Консейсау прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Ливерпуля".

"Я знаю, ходят слухи о [моем возможном] переходе в большой клуб, но я и так уже в большом клубе, и я счастлив. Просто нужно продолжать работать, забивать голы и отдавать голевые передачи", — приводит слова Консейсау İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Консейсау принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

İdman.Biz
