Маркус Рашфорд может продолжить карьеру во французском гранде

"Барселона" сомневается в целесообразности выкупа нападающего Маркуса Рашфорда у "Манчестер Юнайтед" за € 30 млн. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside. Минувшим летом английский вингер перешел в каталонский клуб на правах аренды.

По информации источника, "блауграна" не уверена в необходимости покупки Рашфорда в связи с ее финансовым положением. На этом фоне другие команды активировали интерес к 28-летнему футболисту. В частности, "ПСЖ" и "Милан" следят за игроком.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.