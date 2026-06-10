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Главный тренер "Ипсвича" ушел в отставку после выхода в АПЛ

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 22:50
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Главный тренер "Ипсвича" ушел в отставку после выхода в АПЛ

Главный тренер новичка английской Премьер-лиги "Ипсвича" Киран Маккенна принял решение покинуть свой пост после пяти сезонов в клубе. Как передает İdman.Biz, об этом официально объявила пресс-служба клуба. Сообщается, что 40-летний специалист принял решение отдохнуть от тренерской работы.

"Маккенна покидает "Портман Роуд" после второго повышения в высший дивизион, которое вновь вызвало радостные эмоции и подчеркнуло связь между клубом и его болельщиками, которая значительно укрепилась за пять лет его работы.

Непоколебимая преданность Кирана и его непревзойденная трудовая этика олицетворяют все, за что выступает клуб, и он уходит с наилучшими пожеланиями и благодарностью всех в "Ипсвиче" за вклад, который оставил воспоминания на всю жизнь", — говорится на официальном сайте "Ипсвича".

İdman.Biz
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