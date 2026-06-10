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Матч между сборными Англии и Коста‑Рики отложен из-за погодных условий

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 23:26
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Матч между сборными Англии и Коста‑Рики отложен из-за погодных условий

Товарищеский матч между сборными Англии и Коста‑Рики отложен: старт игры перенесли из‑за погодных условий в городе Орландо, США, где должна состояться встреча.

Игра пройдет на стадионе "Эксплория" в городе Орландо, США. Стартовый свисток судьи изначально должен был прозвучать в 00:00 по Баку.

Английская национальная команда примет участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика, в свою очередь, не сумела пробиться на чемпионат мира. Команда заняла лишь третье место в своей отборочной группе.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

İdman.Biz
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