"Ланс" сделал заявление после переноса матча с "ПСЖ"

Пресс-служба "Ланса" на странице в социальной сети X отреагировала на решение Совета директоров LFP (Профессиональная футбольная лига) о переносе матча 29-го тура Лиги 1 с "ПСЖ". Игра, запланированная на 11 апреля, состоится 13 мая. Перенос встречи обусловлен помощью "ПСЖ" лучше подготовиться к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (8 и 14 апреля).

"Выражая несогласие с единогласным решением Совета директоров LFP о переносе матча с "Пари Сен-Жермен", клуб "Ланс" признает свою ответственность, подтверждает решимость добиваться своих спортивных целей и уточняет, что информация о билетах будет сообщена каждому болельщику индивидуально по электронной почте", — приводит İdman.Biz заявление французского клуба.

Ранее "Ланс" сообщал, что заранее уведомил "ПСЖ" о намерении не менять дату встречи.