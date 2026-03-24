"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе

Французский журналист Даниэль Риоло в эфире программы After Foot RMC заявил, что медицинский штаб мадридского "Реала" допустил грубую ошибку при обследовании Килиана Мбаппе. По информации инсайдера, врачи "королевского клуба" провели МРТ-сканирование не того колена футболиста, что привело к неверному диагнозу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на французские СМИ, Мбаппе, продолжая чувствовать боль, самостоятельно отправился в Париж для консультации с независимым специалистом Бертраном Соннери-Котте. Французский врач опроверг первоначальный диагноз мадридцев, выявив у игрока лишь мышечный отек вместо серьезного повреждения связок. Это позволило нападающему избежать операции и вернуться в строй в течение 15 дней.

Согласно данным Риоло, этот инцидент стал последней каплей для руководства "Реала". Клуб официально объявил об увольнении всего медицинского штаба, объяснив это решение аномально высоким количеством травм в текущем сезоне. Однако инсайдер утверждает, что реальной причиной стала именно "кинематографическая" ошибка в лечении главного звездного игрока команды.

Сам Килиан Мбаппе, комментируя ситуацию 23 марта 2026 года, назвал часть сообщений в прессе "лживыми слухами", но подтвердил, что повторное обследование во Франции помогло ему успокоиться перед предстоящим чемпионатом мира. На данный момент форвард уже возобновил тренировки в общей группе на базе "Вальдебебас".