24 Марта 2026
"Ньюкасл" сообщил об успешной операции Свена Ботмана

24 Марта 2026 15:14
"Ньюкасл" сообщил об успешной операции Свена Ботмана

Футбольный клуб "Ньюкасл Юнайтед" выступил с официальным заявлением по поводу травмы центрального защитника Свена Ботмана, полученной в матче 31-го тура английской Премьер-лиги против "Сандерленда". Операция голландского игрока по поводу перелома лицевой кости прошла успешно.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась поражением "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 1:2. Ботман получил повреждение во втором тайме матча на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и был заменен после выполнения протокола по сотрясению мозга.

В клубе отметили, что защитник не выбыл на длительный срок. Медицинский штаб рассчитывает на возвращение Свена Ботмана в строй в последние недели текущего сезона. "Все в клубе желают Свену скорейшего выздоровления", — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний защитник провел 31 матч во всех турнирах. Ранее в этом году Ботман продлил контракт с "Ньюкасл Юнайтед" до лета 2030 года.

İdman.Biz
