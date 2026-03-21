Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-футболист сборной Португалии Рикарду Куарежма заявил, что национальная команда постарается выиграть чемпионат мира 2026 года ради Криштиану Роналду, для которого этот турнир станет последним в карьере, сообщает İdman.Biz.

Бывший вингер отметил, что присутствие Роналду в составе усиливает мотивацию игроков.

"Они победили в Лиге наций, и я как раз про это и говорю. Из-за присутствия Роналду они больше стремятся к победе. Это его последний чемпионат мира, и они хотят, чтобы Криштиану завоевал этот трофей. Ожидания высоки, очень высоки, потому что у команды есть соответствующее мастерство. Если бы его не было, то и ожиданий таких не было бы".

Отметим, что Роналду не включен в заявку сборной Португалии на товарищеские матчи против Мексики и США, которые запланированы на март 2026 года.



Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и станет первым в истории, в котором примут участие 48 сборных. Финальный матч запланирован на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.