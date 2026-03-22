Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан в финале турнира World Open-2026 проиграл представителю Таиланда Тепчайе Ун-Нух. Встреча завершилась со счктом 10:7 в пользу таиландца, сообщает İdman.Biz.

В трех последних фреймах Ун-Нух сделал три тотал-клиренса, включая седьмой максимум в своей карьере. Это вторая рейтинговая победа в карьере Тепчайя.

Для Ронни О'Салливана финал World Open-2026 стал 66-м финалом на рейтинговых турнирах в карьере. В полуфинале он обыграл китайца У Ицзэ со счетом 6:5. Тепчайя Ун-Нух в полуфинале обыграл Джадда Трампа со счетом 6:4.

World Open-2026 проходит в Китае, он завершился сегодня, 22 марта.