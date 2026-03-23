Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

23 Марта 2026 21:30
Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии

Азербайджанские пловцы добились впечатляющего результата на международном турнире Kutaisi Open Spring Cup, прошедшем в Грузии.

Как передает İdman.Biz, по итогам соревнований сборная Азербайджана завоевала 47 медалей: 18 золотых, 19 серебряных и 10 бронзовых.

Лидерами команды стали Сулейман Исмаилзаде, признанный лучшим спортсменом турнира в общей категории, а также Фархад Ширмамедли, ставший сильнейшим среди участников 2010 года рождения и младше.

Турнир также запомнился рекордными результатами. Мехри Абдурахманлы обновила рекорд Азербайджана на дистанции 50 метров на спине, а Сулейман Исмайылзаде установил новый национальный рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем.

Наибольшее количество наград завоевала Анастасия Гнусина, в активе которой семь золотых и четыре серебряные медали. Существенный вклад в общий успех также внесли Фархад Ширмамедли, Сулейман Исмайылзаде, Мехри Абдурахманлы и Сафия Самедова.

