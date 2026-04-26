Для членов национальной сборной по плаванию проведен семинар по правильному питанию

Правильное питание и подход к восстановлению играют решающую роль в достижении спортсменами высоких результатов. В связи с этим нутрициолог Федерации плавания Азербайджана Ильгар Шамилов провел очередной просветительский семинар для членов национальной сборной по плаванию и их родителей.

Как сообщает İdman.Biz, на семинаре, посвященном улучшению спортивных показателей через привитие навыков здорового питания, были затронуты важные аспекты. В ходе мероприятия была представлена подробная информация о влиянии правильного рациона на результаты пловцов, эффективной организации процесса восстановления и важности поддержания энергетического баланса.

В завершение семинара состоялось обсуждение актуальных вопросов, а участники получили ответы на интересующие их вопросы.