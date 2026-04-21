21 Апреля 2026
В сборной Азербайджана по артистическому плаванию произошло изменение в тренерском штабе.

21 Апреля 2026 13:26
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию плавания Азербайджана (ASF), к работе с национальной командой привлечена Екатерина Матвиенко.

Она сменила на этой должности Оксану Письменную.

В последние годы Матвиенко работала главным тренером клуба по артистическому плаванию в Краснодаре. После назначения специалист поделилась своими задачами на новом месте.

"Я представляю российскую школу, которая обладает одними из сильнейших традиций в артистическом плавании в мире. Моя цель — применить накопленный опыт в Азербайджане, внести вклад в укрепление технической базы этого вида спорта как в Баку, так и в регионах, а также способствовать профессиональному росту и массовому развитию", — заявила Матвиенко.

Отметим, что Матвиенко является мастером спорта по артистическому плаванию. Ранее она работала тренером в Украине, Египте и России, в том числе входила в штабы олимпийской и юниорской сборных Египта.

