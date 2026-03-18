"Родители не понимают, что лучше отдавать детей на плавание зимой" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ - ФОТО

– Почему родителям стоит отдавать детей на плавание?

– Плавание дает множество преимуществ: координация, баланс, укрепление дыхательной и нервной систем, развитие мышц, правильная осанка, гибкость, увеличение объема легких. Часто родители приводят детей с проблемами дыхания. Конечно, мы не врачи, но занятия могут способствовать улучшению. Бывало, что через год тренировок родители говорили, что забыли где лежит ингалятор, которым раньше пользовался ребенок.

Спорт положительно влияет и на психологию ребенка, в будущем таким детям легче справляться с трудностями. К нам порой приходят подростки 14-15 лет, которые чувствуют себя зажато и скованно в воде. Это часто связано с тем, что в детстве на ребенка сильно давили родители.

– Порой девочек отговаривают выбирать плавание из-за влияния на фигуру…

– Это миф. Родители должны понимать, что плавание приносит только пользу. Например, может способствовать увеличению роста. Иногда у пловцов плечи шире, чем у сверстников – но это нормально. У любого ребенка, занимающегося спортом, телосложение будет отличаться от тех детей, кто спортом не занимается. Помимо этого они еще и реже болеют и в целом физически крепче.

С небольшими трудностями в плавании могут столкнуться только дети, у которых чувствительность или аллергия на хлор. Хотя сегодня можно найти бассейны с альтернативными методами очистки – без хлора.

– Могут ли родители сами научить ребенка плавать?

– Лучше, чтобы хотя бы первый месяц (12 тренировок) ребенок занимался с тренером и прошел базовую подготовку. Родители часто пытаются копировать тренера, но делают это неграмотно. Потом переучивать бывает намного сложнее и дольше. С тренером ребенок учится правильно дышать, держаться на воде, лежать на спине – это основа.

– Как выбрать хорошего тренера?

– Реклама – не всегда показатель качества. Поэтому родителям важно самим изучать информацию: смотреть, сравнивать, читать отзывы, спрашивать. Бывает, что у ребенка есть потенциал, но из-за неправильного подхода тренера он не раскрывается. На соревнованиях все становится заметно – у ребенка вроде хорошие физические данные, но результата нет. Родители начинают общаться между собой, делиться опытом – и понимают, что выбор тренера был неудачным. Важно, чтобы тренеры постоянно развивались, повышали свою квалификацию, а родители – осознанно подходили к выбору.

– С какого возраста лучше приходить в плавание?

– Сейчас в Баку можно найти занятия даже с грудничками. Но лично я считаю, что оптимально начинать с 4 лет. С этого возраста уже можно постепенно привыкать к воде и осваивать базовые навыки. К 5 годам ребенок уже понимает, что такое плавание, а дальше уже увеличиваются дистанции и усложняется программа.

– Существует мнение, что не каждый человек может научиться плавать. Насколько это правда?

– У меня был ученик в возрасте 66 лет. Он не умел плавать и всю жизнь боялся воды. Я научил его спокойно держаться на воде. Конечно, из-за возраста ему было сложнее плавать на животе – контролировать дыхание, координацию. Но на спине он плавал свободно и был очень доволен результатом. Нет ничего невозможного, все зависит от самого человека и его желания.

– Как вы помогаете ученикам побороть страх воды?

– В первую очередь нужно поговорить с ребенком и понять, откуда идет страх, а затем уже выбрать правильный подход. Иногда это чувство возникает из-за того, что родители, чьи дети никогда не купались в бассейне или на водоемах, сразу берут их на море и погружают в воду. К воде нужно приучать постепенно. Ребенка нужно сначала просто познакомить с водой – дать посидеть рядом, опустить ноги.

Кстати, родители часто преувеличивают: говорят, что ребенок очень боится, а на деле все не так серьезно. Поэтому тренеру лучше самому понаблюдать и пообщаться с учеником. Необходимо расположить ребенка к себе, вызвать доверие. Постепенно у детей появляется интерес, они сами хотят пробовать. И на начальных этапах мы, конечно, используем вспомогательные средства – нарукавники, доски и так далее. Примерно у 70% детей адаптация проходит быстро. Остальные 30% – более тревожные, часто это связано с тем, что их чрезмерно опекают дома.

Еще важный момент – присутствие родителей. Если они постоянно рядом, ребенок отвлекается, ищет их взглядом и хуже включается в процесс. В самом начале занятий взрослые могут понаблюдать, но затем лучше дать ребенку привыкнуть к тренеру. Дети должны воспринимать тренера как авторитет и чувствовать себя с ним комфортно.

– Сколько обычно времени нужно, чтобы ребенок уверенно чувствовал себя в воде?

– Это индивидуально. Но в среднем, за 1,5-2 месяца ребенок начинает уверенно держаться на воде.

– На каком этапе тренер или родитель может перестать переживать и следить за ребенком, находящимся в воде?

– За ребенком нужно следить постоянно. В воде всегда могут произойти непредвиденные ситуации. Это касается и детей, и взрослых. Даже такие средства как нарукавники или круг не дают абсолютной гарантии безопасности. Ребенок может повредить нарукавник, укусить его или случайно проколоть. Круг может соскользнуть, сдуться. В море это особенно опасно. Поэтому такие средства – это лишь вспомогательная поддержка. Необходимо постоянное внимание со стороны взрослого или тренера.

– Как вам удается уследить за всеми детьми во время групповых занятий?

– У меня есть помощники. В группе дети разного уровня, невозможно всем дать одинаковую нагрузку. Поэтому мы делим детей на подгруппы, даем им разные задания. Я, например, больше работаю с новичками, а помощники – с более продвинутыми. В процессе тренировки происходит постоянное переключение внимания между группами. Со временем у специалиста вырабатывается навык – одним взглядом на бассейн понимаешь, кто как и где плывет.

– Напоследок расскажите, как вы понимаете, что из ребенка может получиться профессиональный пловец?

– Это требует времени. Летом у нас много детей, и тогда проще заметить потенциальных спортсменов. Уже после нескольких тренировок видно, у кого есть способности. Мы сообщаем об этом родителям, объясняем, почему стоит заниматься именно этим видом спорта. Родителям важно понимать, что спорт – это в первую очередь здоровье. Если они не хотят, чтобы дети стали профессионалами, то могут выбрать тренировки для общего физического развития.

В Азербайджане еще не до конца понятно, как правильно организовать плавание для детей. Иногда родители хотят, чтобы ребенок научился плавать только за лето, за два месяца. Но за это время можно освоить только базовые навыки.

Летом дети и так много времени проводят на улице, получают витамин D, их здоровье не под угрозой. Но настоящая проверка – зимой. Именно в холодное время года закладывается общая выносливость, укрепляется здоровье, развивается физическая форма. К сожалению, многие азербайджанские родители не осознают это и считают, что зимой детей отдавать на плавание не стоит.