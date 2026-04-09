Cтартовал семинар для тренеров проекта "Учимся Плавать" - ФОТО

В Мингячевире при организации Министерства молодежи и спорта и Федерации плавания начался семинар для тренеров, которые будут работать в рамках проекта "Учимся плавать".

Как сообщает İdman.Biz, специалисты, успешно завершившие программу подготовки, будут проводить уроки плавания для школьников по единой методике. Такой подход направлен на формирование общей системы обучения по всей стране и внедрение единой методической базы среди тренеров.

Основная цель проекта - продвижение плавания как жизненно важного навыка и важного элемента безопасности на воде. Программа ориентирована на адаптацию детей к водной среде, развитие базовых навыков безопасности, обучение основам плавания и формирование уверенности. Также одной из задач является выявление перспективных спортсменов.

В семинаре принимают участие 58 тренеров из различных регионов Азербайджана. Обучение проводит главный тренер национальной сборной по плаванию, швейцарский специалист Лука Габрило.