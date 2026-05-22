В Баку прошла массовая акция по плаванию в море - ФОТО

В Баку состоялась массовая акция плавания в море, приуроченная к Международному дню биологического разнообразия.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие SPLASH for Swimmable Cities прошло в прибрежной зоне Sea Breeze Resort в рамках программы "Баку-2026 - Спортивная столица мира" и "Бакинской недели урбанистики".

Организаторами акции выступили Министерство молодежи и спорта, Федерация плавания Азербайджана, The Swimmable Cities Alliance и Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, гости 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13), спортсмены и любители плавания.

Перед началом акции выступили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах, советник Федерации плавания Азербайджана Рашад Абдуррахманов, а также первый азербайджанский Ironman Фирдовси Керимов.

Спикеры поблагодарили участников и подчеркнули значение плавания для здорового образа жизни и развития городской среды.

После выступлений около 100 человек одновременно вошли в море, присоединившись к акции.