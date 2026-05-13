Представители World Aquatics посетили Баку перед этапом Кубка мира - ФОТО

Представители Всемирной федерации водных видов спорта (World Aquatics) посетили Азербайджан.

Как сообщает İdman.Biz, Намхи Чо, Бен Харис и Вадим Ахмадиев прибыли в Баку для ознакомления с ходом подготовки к этапу Кубка мира по плаванию "Silk Road Tour", который пройдет осенью в столице Азербайджана.

В рамках визита делегация посетила офис Федерации плавания Азербайджана, где провела встречу с генеральным секретарем Октайем Атаевым, советником Рашадом Абдуррахмановым и другими сотрудниками организации.

Кроме того, представители World Aquatics побывали в Бакинском дворце водных видов спорта, где ознакомились с организационным процессом и инфраструктурой арены. Делегация также встретилась с директором комплекса Аждаром Аббасовым и сотрудниками спортивного объекта.

Напомним, что первый этап Кубка мира по плаванию Silk Road Tour пройдет в Баку с 1 по 3 октября 2026 года. Затем соревнования состоятся в Ташкенте (8-10 октября) и Астане (15-17 октября).