В Бакинском Дворце водных видов спорта обсудили подготовку национальных команд - ФОТО

Вице-президент Федерации плавания Азербайджана Жаля Ахмедова встретилась с членами молодежной сборной по прыжкам в воду и спортсменками, занимающимися артистическим плаванием.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи, прошедшей в Бакинском Дворце водных видов спорта, состоялся широкий обмен мнениями с тренерским штабом и пловцами. Были обсуждены уровень подготовки спортсменов, текущая ситуация, проделанная работа и предстоящие цели.

Жаля Ахмедова поинтересовалась планами атлетов на будущее и пожелала им успехов в предстоящих соревнованиях.