29 Апреля 2026
В Бакинском Дворце водных видов спорта обсудили подготовку национальных команд - ФОТО

29 Апреля 2026 02:40
В Бакинском Дворце водных видов спорта обсудили подготовку национальных команд - ФОТО

Вице-президент Федерации плавания Азербайджана Жаля Ахмедова встретилась с членами молодежной сборной по прыжкам в воду и спортсменками, занимающимися артистическим плаванием.

Как сообщает İdman.Biz, в ходе встречи, прошедшей в Бакинском Дворце водных видов спорта, состоялся широкий обмен мнениями с тренерским штабом и пловцами. Были обсуждены уровень подготовки спортсменов, текущая ситуация, проделанная работа и предстоящие цели.

Жаля Ахмедова поинтересовалась планами атлетов на будущее и пожелала им успехов в предстоящих соревнованиях.

İdman.Biz
Новости по теме

Для членов национальной сборной по плаванию проведен семинар по правильному питанию
26 Апреля 05:44
Плавание

Для членов национальной сборной по плаванию проведен семинар по правильному питанию

Участники получили ответы на интересующие их вопросы
В сборной Азербайджана по артистическому плаванию произошло изменение в тренерском штабе.
21 Апреля 13:26
Плавание

В сборной Азербайджана по артистическому плаванию произошло изменение в тренерском штабе.

Новый специалист сменила Оксану Письменную
Стартовал седьмой этап проекта "Научимся плавать"
21 Апреля 10:29
Плавание

Стартовал седьмой этап проекта "Научимся плавать"

Бесплатные занятия охватят школьников в 25 спортивных центрах страны

Cтартовал семинар для тренеров проекта "Учимся Плавать"
9 Апреля 05:30
Плавание

Cтартовал семинар для тренеров проекта "Учимся Плавать" - ФОТО

В обучении участвуют специалисты из разных регионов страны

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков