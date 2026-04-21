21 Апреля 2026
Стартовал седьмой этап проекта "Научимся плавать"

21 Апреля 2026 10:29
Стартовал седьмой этап проекта "Научимся плавать"

В Азербайджане начался седьмой этап проекта "Научимся плавать", который реализуется Министерством молодежи и спорта Азербайджана совместно с Федерацией плавания Азербайджана при поддержке Государственного агентства по дошкольному и общему образованию.

Как сообщает İdman.Biz, бесплатные занятия рассчитаны на учащихся с первого по восьмой классы. Программа продлится один месяц и будет включать 12 тренировочных уроков.

Тренировки пройдут на 25 спортивных объектах страны. В проекте задействованы олимпийские спортивные комплексы в Агджабеди, Балакене, Бейлагане, Билясуваре, Джалилабаде, Гяндже, Горанбое, Исмаиллы, Кюрдамире, Газахе, Габале, Губе, Гусаре, Лянкяране, Саатлы, Сальяне, Сумгайыте, Шеки, Шамкире, Ширване, Тертере, Товузе, Нефтчале, Загатале, а также олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" в Мингячевире.

Участники, успешно завершившие программу подготовки, получат сертификаты.

