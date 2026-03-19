19 Марта 2026
Три азербайджанских парапловца представят страну на этапе Мировой серии в Барселоне

19 Марта 2026 11:43
Азербайджанские парапловцы Роман Салеи, Али Валиев и Мурад Мамедов примут участие в очередном этапе Мировой серии по паралимпийскому плаванию, который пройдет в Барселоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, соревнования состоятся с 19 по 22 марта.

В категории S12 выступит Роман Салеи, а в категории S10 - юные парапловцы Али Валиев и Мурад Мамедов. Все трое спортсменов будут бороться за медали в своих дисциплинах.

Азербайджанские паралимпийцы отправятся на соревнования под руководством тренеров Федора Кириллова и Фаига Аскерова. Специалисты проведут с подопечными финальную подготовку к старту и будут сопровождать их во время заплывов.

Мировая серия по паралимпийскому плаванию - престижный международный турнир, в котором участвуют сильнейшие атлеты мира с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и другими формами инвалидности. Соревнования служат важным этапом подготовки к крупным форумам, включая Паралимпийские игры.

Отметим, что категории S10 и S12 в паралимпийском плавании относятся к спортсменам с нарушениями зрения различной степени. Классификация обеспечивает равные условия для конкуренции: чем ниже номер категории, тем более значительные ограничения имеет атлет.

