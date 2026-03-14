Вугар Ахмедов переизбран президентом Федерации водных видов спорта Азербайджана

Вугар Ахмадов избран президентом Азербайджанской федерации водных видов спорта на следующий четырехлетний срок.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, общее собрание Азербайджанской федерации водных видов спорта прошло в административном здании Министерства молодежи и спорта.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. На собрании выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, который поприветствовал участников и пожелал им успехов.

После утверждения повестки дня генеральный секретарь федерации Фархад Алиев выступил с отчетом о проделанной работе за период 2022-2026 годов.

Затем на голосование был вынесен и принят вопрос о реорганизации федерации путем присоединения федерации парусного спорта к федерации водных видов спорта. Также был утвержден Устав федерации в новой редакции.

После этого состоялись выборы руководства федерации. По результатам голосования Вугар Ахмадов избран президентом федерации на следующий четырехлетний срок. В своем выступлении он поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что в результате объединения федераций сформировалась более крупная и единая спортивная структура.

По результатам голосования Камил Гусейнов, Фарид Амиров и Намиг Оруджев избраны вице-президентами федерации, а Фархад Алиев - исполнительным вице-президентом. Рахман Ханларов и Бурджу Алгон Джорджанни избраны членами Правления.

Также состоялись выборы в Ревизионно-контрольную комиссию. Ариф Лазимзаде избран председателем, Вусал Гурбанов и Эльвин Гейдаров - членами комиссии.

В завершение мероприятия вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде выступил с поздравлениями в адрес нового руководства федерации и пожелал успехов в будущей деятельности.