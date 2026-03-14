Вугар Ахмедов переизбран президентом Федерации водных видов спорта Азербайджана

14 Марта 2026 16:34
Вугар Ахмадов избран президентом Азербайджанской федерации водных видов спорта на следующий четырехлетний срок.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, общее собрание Азербайджанской федерации водных видов спорта прошло в административном здании Министерства молодежи и спорта.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. На собрании выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, который поприветствовал участников и пожелал им успехов.

После утверждения повестки дня генеральный секретарь федерации Фархад Алиев выступил с отчетом о проделанной работе за период 2022-2026 годов.

Затем на голосование был вынесен и принят вопрос о реорганизации федерации путем присоединения федерации парусного спорта к федерации водных видов спорта. Также был утвержден Устав федерации в новой редакции.

После этого состоялись выборы руководства федерации. По результатам голосования Вугар Ахмадов избран президентом федерации на следующий четырехлетний срок. В своем выступлении он поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что в результате объединения федераций сформировалась более крупная и единая спортивная структура.

По результатам голосования Камил Гусейнов, Фарид Амиров и Намиг Оруджев избраны вице-президентами федерации, а Фархад Алиев - исполнительным вице-президентом. Рахман Ханларов и Бурджу Алгон Джорджанни избраны членами Правления.

Также состоялись выборы в Ревизионно-контрольную комиссию. Ариф Лазимзаде избран председателем, Вусал Гурбанов и Эльвин Гейдаров - членами комиссии.

В завершение мероприятия вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде выступил с поздравлениями в адрес нового руководства федерации и пожелал успехов в будущей деятельности.

İdman.Biz
