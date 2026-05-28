Азербайджанские яхтсмены выступят на международной регате в Турции - ФОТО

Азербайджанские яхтсмены выступят на международной регате в Турции

28 Мая 2026 17:36
Азербайджанские яхтсмены выступят на международной регате в Турции

Сборная Азербайджана по парусному спорту примет участие в международной регате Pro Sailing Optimist Cup, которая пройдет в турецком городе Урла.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования состоятся 4-7 июня 2026 года. Федерация водных видов спорта Азербайджана будет представлена на турнире пятью спортсменами.

В состав команды вошли Фуркан Мустафаев, Камал Баширли, Сяма Мансурзаде, Амира Байрамова и Камилла Гасанова. Азербайджанские спортсмены поборются за призовые места международной регаты.

Руководителем команды является Бурджу Алгон Джорджиани, тренером - Панагиотис Пападакис.

Отметим, что в рамках подготовки к соревнованиям сборная Азербайджана начнет учебно-тренировочные сборы в Урле с 30 мая.

İdman.Biz
