В Баку пройдет "Кубок Президента" по парусному спорту

В Баку 2-3 мая состоится турнир "Кубок Президента" по парусному спорту, посвященный 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования пройдут на территории Приморского бульвара.

В турнире примут участие более 30 спортсменов, представляющих Федерацию водных видов спорта Азербайджана и спортивный клуб парусных лодок "Хазар".

Соревнования пройдут в районе Яхт-клуба на Бакинском бульваре, и состоятся в двух категориях. Юноши выступят в классе Optimist, а молодежь - в классе ILCA4. Победителей и призеров турнира наградят дипломами и медалями.