28 Апреля 2026
RU

В Баку пройдет "Кубок Президента" по парусному спорту

Парусный спорт
Новости
28 Апреля 2026 11:59
13
В Баку пройдет "Кубок Президента" по парусному спорту

В Баку 2-3 мая состоится турнир "Кубок Президента" по парусному спорту, посвященный 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования пройдут на территории Приморского бульвара.

В турнире примут участие более 30 спортсменов, представляющих Федерацию водных видов спорта Азербайджана и спортивный клуб парусных лодок "Хазар".

Соревнования пройдут в районе Яхт-клуба на Бакинском бульваре, и состоятся в двух категориях. Юноши выступят в классе Optimist, а молодежь - в классе ILCA4. Победителей и призеров турнира наградят дипломами и медалями.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские яхтсмены продолжают выступление на чемпионате Европы
15 Апреля 12:57
Парусный спорт

Азербайджанские яхтсмены продолжают выступление на чемпионате Европы - ФОТО

В Испании завершился второй соревновательный день

Азербайджанские спортсменки стартовали на чемпионате Европы в Испании
13 Апреля 15:24
Парусный спорт

Азербайджанские спортсменки стартовали на чемпионате Европы в Испании

Сборная представлена двумя участницами в классе ILCA 4
Азербайджанские яхтсмены завершили подготовку к чемпионату Европы
12 Апреля 15:35
Парусный спорт

Азербайджанские яхтсмены завершили подготовку к чемпионату Европы - ФОТО

Команда провела заключительные тренировки в Испании перед стартом турнира
Азербайджанские яхтсмены отправились на чемпионат Европы
8 Апреля 15:01
Парусный спорт

Азербайджанские яхтсмены отправились на чемпионат Европы

Страну представят Наргиз и Назрин Мамедовы

Азербайджанские яхтсмены остались без медалей на регате в Словении
6 Апреля 13:13
Парусный спорт

Азербайджанские яхтсмены остались без медалей на регате в Словении - ФОТО

Команда выступила в нескольких группах

Азербайджанские яхтсмены продолжают выступление на регате в Словении
4 Апреля 16:45
Парусный спорт

Азербайджанские яхтсмены продолжают выступление на регате в Словении - ФОТО

Команда представлена в нескольких дивизионах

Самое читаемое

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО
26 Апреля 06:20
Бокс

Скандал в Турции: поединок боксеров за титул чемпиона мира UBO был прерван из-за массовой драки - ВИДЕО

По факту случившегося начато расследование
"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
26 Апреля 14:58
Мировой футбол

"Ливерпуль" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"

Английский клуб готов активировать отступные в размере 60 миллионов евро
"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками
26 Апреля 14:35
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" планирует расстаться с 12 игроками

Клуб намерен провести масштабную чистку состава