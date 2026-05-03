В Бакинской бухте завершилась парусная регата - ФОТО

В Бакинской бухте завершился турнир по парусному спорту "Кубок Президента", организованный совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией водных видов спорта Азербайджана (ФВВСА).

Как сообщает İdman.Biz, победители регаты, посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, были определены по сумме очков, набранных спортсменами по результатам двух дней.

Победителями стали:

Класс "Оптимист" (до 12 лет)

1. Камилла Гасанова (ФВВСА)

2. Гюлистан Элиф Гюзель (Яхт-клуб "Хазар")

3. Дмитрий Петренко (Яхт-клуб "Хазар")

Класс "Оптимист" (девочки)

1. Сема Мансурзаде (ФВВСА)

2. Ягмур Гасанли (ФВВСА)

3. Амира Байрамова (ФВВСА)

Класс "Оптимист" (общая категория)

1. Камал Баширли (ФВВСА)

2. Сема Мансурзаде (ФВВСА)

3. Фуркан Мустафаев (ФВВСА)

Класс ILCA 4 (общая категория)

1. Назрин Мамедова (ФВВСА)

2. Наргиз Мамедова (ФВВСА)

3. Эмир Алекперов (Яхт-клуб "Хазар")

Они были награждены дипломами и медалями.