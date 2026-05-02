На Бакинском бульваре прошла регата "Кубок Президента" - ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

На Бакинском бульваре прошла регата "Кубок Президента" по парусному спорту, посвященная 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования организованы 2-3 мая в районе "Яхт-клуба". В оба соревновательных дня старты проходят в 11:00.

В регате участвуют около 30 спортсменов. Соревнования проводятся в двух категориях: юноши до 15 лет выступают в классе Optimist, а спортсмены 15-19 лет - в классе ILCA-4.

Отметим, что церемония награждения состоится завтра в 18:00.

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
