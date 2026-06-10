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Пять азербайджанских яхтсменов выступят на мировом первенстве в Марокко - ФОТО

Парусный спорт
Новости
10 Июня 2026 17:53
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Пять азербайджанских яхтсменов выступят на мировом первенстве в Марокко

Пять азербайджанских яхтсменов представят страну на крупных международных соревнованиях по парусному спорту, которые пройдут в марокканском Танжере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, в состав команды вошли Амира Байрамова, Фуркан Мустафаев, Сема Мансурзаде, Камал Баширли и Эмель Мамедли.

Турнир класса "Оптимист" считается одним из самых значимых стартов для юных спортсменов и ежегодно собирает сильнейших представителей парусного спорта из разных стран.

Регата пройдет с 18 по 28 июня.

İdman.Biz
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