Пять азербайджанских яхтсменов выступят на мировом первенстве в Марокко - ФОТО

Пять азербайджанских яхтсменов представят страну на крупных международных соревнованиях по парусному спорту, которые пройдут в марокканском Танжере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, в состав команды вошли Амира Байрамова, Фуркан Мустафаев, Сема Мансурзаде, Камал Баширли и Эмель Мамедли.

Турнир класса "Оптимист" считается одним из самых значимых стартов для юных спортсменов и ежегодно собирает сильнейших представителей парусного спорта из разных стран.

Регата пройдет с 18 по 28 июня.