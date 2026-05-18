Плыть 13 часов без остановки: Джамиль Алиев раскрыл секрет своего рекорда – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО

18 Мая 2026 12:09
Джамиль Алиев, установивший рекорд Азербайджана по беспрерывному плаванию в бассейне, рассказал, как ему удается добиваться результатов, которые кажутся невозможными.

В беседе с İdman.Biz спортсмен отметил, что плыл действительно без остановки 13 часов. По его словам, для таких дистанций важна не только физическая, но и психологическая подготовка.

"Человек способен "обновлять" свое тело силой разума. Усталость мышц – это тоже управляемый процесс. Даже когда кажется, что продолжать невозможно, ты все равно находишь в себе энергию двигаться дальше. Физически я не был идеально готов, но заставил мозг дать мне силы", – рассказал он.

Более того, атлет намеренно усложнил себе задачу: первый час плыл с цепью на ногах, а ближе к завершению дистанции закрепил цепи и на руках. "Хотел побить рекорд в более тяжелой форме. Это как в игре: можно выбрать легкий, средний или сложный уровень".

Пловец придерживается собственной философии. Он считает, что мозг можно "запрограммировать" на определенный результат. Например, мозг способен воспринимать месяц подготовки так, будто тренировки длились в три раза дольше.

Алиев также рассказал, о чем думает во время многочасовых заплывов.

"Нужно строить мечты. Иногда представлял, что нахожусь посреди океана и это моя миссия. А когда выберусь из воды, окажусь уже в новом мире и стану другим человеком. Бывали моменты, когда вообще не думал, что плыву: закрывал глаза и просто продолжал двигаться. Как будто меня самого уже нет – работают только руки и тело", – поделился он.

По его словам, мозг нельзя перегружать мыслями – наоборот, важно уметь отвлекать себя от ощущения сложности происходящего:

"Есть три фактора, которые должны работать вместе: вера, желание и действие. Только тогда можно достичь цели. Человек должен управлять мозгом, а не наоборот".

Работа с сознанием помогла ему не только во время заплыва, но и после него. "В день рекорда я пришел домой, поспал, а уже на следующий день чувствовал себя нормально. Заранее внушил себе, что проснусь без усталости – так и произошло".

При этом спортсмен признается, что до конца не понимает, почему его тянет к подобным испытаниям. Все началось много лет назад со спонтанной идеи – проплыть всю ночь без остановки.

"Пришел в бассейн, договорился с охранником – в это время там никого не было. Я плавал в темноте и понял, что наступило утро, только когда увидел свет из окон", – вспоминает Алиев.

Он отметил, что сталкивался с трудностями не только в спорте, но и в жизни, однако именно они сделали его сильнее: "Каждое препятствие только укрепляло во мне желание достичь цели. Людей, которые мешали, перестал воспринимать как проблему – наоборот, видел в них часть пути. Почему мы падаем? Чтобы научиться снова подниматься".

По мнению Джамиля Алиева, мотивация сама по себе не играет решающей роли, потому что она, как дисциплина и другие показатели – временна: "Все меркнет перед одной мыслью: "Я все равно это сделаю". Главное – быть преданным своей цели. Тогда можно преодолеть все что угодно”.

В завершение он выразил надежду, что в будущем в Азербайджане вырастет еще более сильное поколение, которое не будет бояться трудностей и научится бороться до конца.

Лейла Эминова
İdman.Biz
