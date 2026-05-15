Вице-президент Федерации плавания Азербайджана встретился с национальной командой - ФОТО

Вице-президент Федерации плавания Азербайджана Халиг Ильдирымзаде провел встречу с национальной сборной по плаванию.

Как сообщает İdman.Biz, во встрече также приняли участие генеральный секретарь федерации Октай Атаев, советник Рашад Абдуррахманов, сотрудники организации и тренерский штаб.

Одной из главных тем обсуждения стало текущее состояние команды и планы на ближайшее будущее. Руководству федерации представили подробную информацию о подготовке к трем важным международным соревнованиям.

Речь идет о чемпионате Европы U18 в Мюнхене, который пройдет с 7 по 12 июля, этапе Кубка мира в Баку, запланированном на 1-3 октября, а также Юношеских Олимпийских играх в Дакаре, которые состоятся с 31 октября по 13 ноября.

Кроме того, участникам встречи были представлены критерии отбора в национальную сборную Азербайджана по плаванию. Обновленный документ в ближайшее время будет размещен в разделе "Документы" на официальном сайте федерации.

Отмечается, что новые критерии будут распространяться не только на действующих членов сборной, но и на спортсменов, претендующих на попадание в национальную команду.