"Фенербахче" отказался продавать Марко Асенсио

24 Марта 2026 12:53
"Фенербахче" отказался продавать Марко Асенсио

Руководство "Фенербахче" приняло принципиальное решение сохранить в составе полузащитника Марко Асенсио. Несмотря на активный интерес со стороны испанских клубов, стамбульцы не намерены рассматривать предложения о трансфере своего лидера.

Как сообщает İdman.Biz, успешное выступление 30-летнего испанца в текущем сезоне привлекло внимание мадридского "Атлетико", "Вильярреала" и "Севильи". Наиболее конкретные шаги предпринимает "Вильярреал", который уже готовит официальное предложение к открытию летнего трансферного окна.

Однако боссы "желтых канареек" считают Асенсио ключевой фигурой в тактических схемах команды и не планируют вступать в переговоры. Игрок, перешедший в турецкий клуб в начале сезона 2025/2026, быстро стал фаворитом местных болельщиков, проводя один из самых результативных отрезков в своей карьере.

Напомним, что Марко Асенсио присоединился к "Фенербахче" летом 2025 года в статусе свободного агента. До переезда в Стамбул титулованный полузащитник выступал за французский "ПСЖ" и мадридский "Реал", в составе которого трижды становился победителем Лиги чемпионов.

