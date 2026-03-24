Джуд Беллингем: "Семь недель восстановления были для меня трудными"

24 Марта 2026 12:33
Джуд Беллингем: "Семь недель восстановления были для меня трудными"

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал свое возвращение на поле после длительного перерыва. Игрок признался, что процесс восстановления занял семь недель и стал для него серьезным испытанием.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, 22-летний футболист отметил, что долгое время чувствовал себя подавленным из-за невозможности помочь команде. Однако сейчас Беллингем выразил радость по поводу возобновления полноценных тренировок с общим составом на базе "Вальдебебас".

Английский хавбек также дал высокую оценку последним результатам "сливочных" и подчеркнул значимость атмосферы, которую создают болельщики на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Беллингем особо выделил вклад Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде, отметив их лидерские качества в сложные для коллектива моменты.

Напомним, что Джуд Беллингем перешел в "Реал" летом 2023 года. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Новости по теме

"Фенербахче" отказался продавать Марко Асенсио
12:53
Мировой футбол

"Фенербахче" отказался продавать Марко Асенсио

Испанский полузащитник стал целью для трех клубов Ла Лиги

Джейдон Санчо покинет "Манчестер Юнайтед"
11:55
Мировой футбол

Джейдон Санчо покинет "Манчестер Юнайтед"

Вингер может вернуться в дортмундскую "Боруссию" свободным агентом

Венсан Компани может сменить Гвардиолу в "Манчестер Сити"
09:55
Мировой футбол

Венсан Компани может сменить Гвардиолу в "Манчестер Сити"

Бывший капитан "горожан" рассматривается как замена испанскому тренеру
Клопп жестко ответил на слухи о "Реале"
09:35
Мировой футбол

Клопп жестко ответил на слухи о "Реале"

Немецкий специалист заявил, что никаких контактов не было

Филипе Луис попал в шорт-лист главных тренеров "Челси"
09:15
Мировой футбол

Филипе Луис попал в шорт-лист главных тренеров "Челси"

Бывший защитник лондонцев рассматривается как замена Лиаму Росеньору
УЕФА отказался расширять заявки в Лиге чемпионов
08:20
Мировой футбол

УЕФА отказался расширять заявки в Лиге чемпионов

Английские клубы не смогли добиться увеличения лимита

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере