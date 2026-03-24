Джуд Беллингем: "Семь недель восстановления были для меня трудными"

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал свое возвращение на поле после длительного перерыва. Игрок признался, что процесс восстановления занял семь недель и стал для него серьезным испытанием.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, 22-летний футболист отметил, что долгое время чувствовал себя подавленным из-за невозможности помочь команде. Однако сейчас Беллингем выразил радость по поводу возобновления полноценных тренировок с общим составом на базе "Вальдебебас".

Английский хавбек также дал высокую оценку последним результатам "сливочных" и подчеркнул значимость атмосферы, которую создают болельщики на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Беллингем особо выделил вклад Винисиуса Жуниора и Федерико Вальверде, отметив их лидерские качества в сложные для коллектива моменты.

Напомним, что Джуд Беллингем перешел в "Реал" летом 2023 года. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.