Хозяин виллы в Стамбуле подал в суд на Мауро Икарди

Нападающий "Галатасарая" Мауро Икарди стал фигурантом судебного разбирательства в Турции. Бывший владелец виллы в районе Гектюрк, где аргентинец проживал вместе с Вандой Нарой, начал процесс взыскания средств из-за нарушения условий договора аренды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Milliyet, футболист досрочно покинул дом, ежемесячная плата за который составляла 40 тысяч долларов. Владелец недвижимости утверждает, что игрок не погасил задолженность по контракту, и требует выплату за полный год. На данный момент против Икарди открыто три исполнительных производства.

Помимо долгов, арендодатель обвиняет игрока в ненадлежащем содержании имущества. В иске указано, что вилла требует серьезного ремонта, в связи с чем заявлено требование о компенсации. Стороны находятся в процессе медиации, в случае неудачи которой дело рассмотрит суд.

Напомним, что в текущем сезоне 33-летний нападающий провел за стамбульский клуб 24 матча во всех турнирах, забив 15 голов. Параллельно в Аргентине продолжается судебный процесс между футболистом и его бывшей супругой.