24 Марта 2026
Томас Тухель вызвал в сборную Англии вратаря с нулем матчей

24 Марта 2026 18:01
Томас Тухель вызвал в сборную Англии вратаря с нулем матчей

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель шокировал общественность, включив в состав национальной команды 35-летнего вратаря "Брайтона" Джейсона Стила. Голкипер, который в текущем сезоне не провел ни одной минуты в английской Премьер-лиге, получил первый вызов в сборную в своей карьере.

Как сообщает İdman.Biz, Стил планировал провести международную паузу в отпуске, однако был вынужден экстренно сдать билеты. Тухель объяснил свое решение необходимостью иметь в штабе опытного "тренировочного" вратаря для подготовки к чемпионату мира 2026 года. По задумке тренера, Стил не будет бороться за место в основе, а займется поддержкой других голкиперов и помощью полевым игрокам при отработке пенальти.

В нынешнем сезоне на счету Джейсона Стила числятся только матчи в кубковых турнирах и одна игра за молодежный состав "чаек". Несмотря на это, немецкий специалист подчеркнул, что профессионализм и опыт ветерана перевешивают отсутствие игровой практики на высшем уровне.

Напомним, что сборная Англии в ближайшее время проведет два товарищеских матча на стадионе "Уэмбли" — против команд Уругвая и Японии. Стил вошел в расширенный список из 35 футболистов, который Тухель сформировал для финального просмотра кандидатов перед поездкой на мундиаль.

