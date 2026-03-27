Мбаппе заявил Пересу о нежелании лечиться у врачей "Реала" - СМИ

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе позвонил президенту клуба Флорентино Пересу с целью сообщить о нежелании лечиться у врачей "сливочных". Этот разговор состоялся в начале марта, после того как французскому футболисту поставили диагноз в отношении его травмированного колена. Об этом сообщаетİdman.Biz со ссылкой на L’Équipe.

По информации источника, Мбаппе также сообщил Пересу о намерении наблюдаться только у Кристофа Бодо, с которым он сотрудничал в период выступлений в "Пари Сен-Жермен". Подчеркивается, что именно Бодо определил последний протокол лечения травмы колена у нападающего.

Ранее СМИ сообщали, что врачи "Реала" обследовали не то колено у Мбаппе.