27 Марта 2026
"Атлетико" намерен подать жалобу на судейство в матче с "Реалом"

26 Марта 2026 23:54
Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что клуб намерен жаловаться на судейство в матче с "Реалом" в 29-м туре чемпионата Испании (3:2). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

"Жаловаться? Мы будем жаловаться всем. Но разговоры о случившемся ничего не решат. Мы проиграли, и все. Что случилось, то случилось. Им [судейскому корпусу] нужно исправить то, что нуждается в исправлении, а это будет сложно. VAR плохо взаимодействует с судьями", — приводит слова Сересо İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

После матча с "Реалом" "матрасники" на странице в социальной сети X опубликовали несколько эпизодов из игры, где, по их мнению, Монтеро принял решения в пользу "сливочных".

Новости по теме

Маркус Рашфорд может продолжить карьеру во французском гранде
00:48
Мировой футбол

Маркус Рашфорд может продолжить карьеру во французском гранде

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 39 матчах во всех турнирах
"Ланс" сделал заявление после переноса матча с "ПСЖ"
26 Марта 23:34
Мировой футбол

"Ланс" сделал заявление после переноса матча с "ПСЖ"

Ранее "Ланс" сообщал, что заранее уведомил "ПСЖ" о намерении не менять дату встречи
Стыки Лиги наций: Латвия обыграла Гибралтар, Мальта уступила Люксембургу - ОБНОВЛЕНО
26 Марта 23:16
Мировой футбол

Стыки Лиги наций: Латвия обыграла Гибралтар, Мальта уступила Люксембургу - ОБНОВЛЕНО

Ответные матчи запланированы на 31 марта
Турция обыграла Румынию и вышла в финал стыков чемпионата мира-2026 - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ
26 Марта 22:58
Мировой футбол

Турция обыграла Румынию и вышла в финал стыков чемпионата мира-2026 - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня определятся финалисты европейских плей-офф

"Ливерпуль" нашел замену Салаху в составе непримиримого соперника?
26 Марта 22:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" нашел замену Салаху в составе непримиримого соперника?

Последний трансфер между командами был осуществлен более 20 лет назад

Роналду вернулся в расположение "Аль-Насра"
26 Марта 22:04
Мировой футбол

Роналду вернулся в расположение "Аль-Насра"

41-летний португалец проходил реабилитацию после травмы

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году
Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?
25 Марта 10:12
Мировой футбол

Виктор Дьокереш перевел 4,5 млн долларов звезде платных платформ?

Софи Рейн раскрыла траты нападающего "Арсенала"

"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе
24 Марта 16:08
Мировой футбол

"Реал" уволил медштаб после ошибки с коленом Мбаппе

Журналист Даниэль Риоло сообщил о скандале в мадридском клубе из-за лечения форварда