"Атлетико" намерен подать жалобу на судейство в матче с "Реалом"

Президент мадридского "Атлетико" Энрике Сересо заявил, что клуб намерен жаловаться на судейство в матче с "Реалом" в 29-м туре чемпионата Испании (3:2). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

"Жаловаться? Мы будем жаловаться всем. Но разговоры о случившемся ничего не решат. Мы проиграли, и все. Что случилось, то случилось. Им [судейскому корпусу] нужно исправить то, что нуждается в исправлении, а это будет сложно. VAR плохо взаимодействует с судьями", — приводит слова Сересо İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

После матча с "Реалом" "матрасники" на странице в социальной сети X опубликовали несколько эпизодов из игры, где, по их мнению, Монтеро принял решения в пользу "сливочных".