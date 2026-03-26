26 Марта 2026 22:40
"Ливерпуль" нашел замену Салаху в составе непримиримого соперника?

"Ливерпуль" с начала сезона следит за крайним нападающим "Эвертона" Илиманом Ндиайе. Мерсисайдцы видят в 26-летнем футболисте одного из кандидатов на замену вингеру Мохамеду Салаху, который покинет клуб летом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk.

По информации источника, конкуренцию "красным" в борьбе за покупку Ндиайе может составить "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы рассматривают сенегальского игрока в качестве замены для нападающего Джошуа Зиркзее.

В нынешнем сезоне Ндиайе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

İdman.Biz
