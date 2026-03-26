Матч "Ланс" - "ПСЖ" перенесен ради подготовки парижан к ЛЧ

Руководство французской Лиги 1 приняло решение перенести матч регулярного чемпионата между "Лансом" и "ПСЖ". Главной причиной переноса стал график парижского клуба в 1/4 финала Лиги чемпионов, где подопечным Луиса Энрике предстоит противостояние с английским "Ливерпулем".

Как сообщает İdman.Biz, лига пошла навстречу столичному клубу, чтобы обеспечить команде полноценную неделю отдыха перед важнейшими еврокубковыми встречами. Это решение вызвало протест со стороны "Ланса", который участвует в борьбе за чемпионство и настаивал на сохранении утвержденного календаря. Однако мнение клуба не повлияло на итоговое постановление футбольных властей.

Кроме того, аналогичное решение принято в отношении "Страсбура", выступающего в Лиге конференций - их матч также был перенесен для оптимизации подготовки к международным играм. Таким образом, руководство чемпионата Франции применило практику приоритетной поддержки своих представителей на европейской арене.